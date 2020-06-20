رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري» يكرم أحد أبطال الجيش الأبيض بكفرالشيخ

السبت 20/يونيو/2020 - 07:59 م
الحرية المصرييكرم
الحرية المصرييكرم أحد أبطال الجيش الأبيض
إسلام نصير
طباعة
قام وفد من حزب الحرية المصرى بكفرالشيخ، بزيارة أحد أبطال الجيش الأبيض، الدكتور محمود سامى قنيبر، أخصائى الحميات الذى فقد بصره أثناء قيامه بواجبه الوطنى والوظيفى فى علاج مصابى كورونا بمستشفي العزل ببلطيم.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الحزب بجنود الجيش الأبيض، لما يقدموه من تضحيات في مواجهة فيروس كورونا ودعم المنظومة الصحية بالمحافظات.

تضمن الوفد برئاسة عبدالخالق غنيم أمين الحزب بالمحافظة، عددًا من قيادات الحزب بالمحافظة، ومنهم طارق عميرة أمين التنظيم، وكريم ذرد الأمين المساعد، ومحمد عوض أمين الإعلام، ومحمد الشهاوى أمين شئون العضوية، ومحمود خليفة أمين الشباب.

وقدم الوفد خلال الزيارة درع حزب الحرية المصرى لطبيب الإنسانية تكريمًا لمجهوداته وتضحياته العظيمة، والتى يقدرها كل أهالى كفرالشيخ، وجاءت الزيارة لتقديم الدعم المعنوى للطبيب الإنسان وتقديم الشكر له نيابة عن جميع أعضاء الحزب بالمحافظة ونيابة على أهالى محافظة كفرالشيخ بصفة عامة.

وأعرب الدكتور محمود سامى قنيبر عن سعادته بزيارة وفد الحزب بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره بتكريمه ودعمه من قيادات الحزب وعلى رأسهم صلاح حسب الله رئيس الحزب، كما أشاد بدور الحزب فى دعم المنظومة الصحية بكفرالشيخ فى إدارة جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كونوا مستعدين».. أبرز رسائل السيسى من المنطقة الغربية

السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري يحمي ولا يهدد»

ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية (فيديو)

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

«كونوا مستعدين».. أبرز رسائل السيسى من المنطقة الغربية

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
د.أحمد الخميسى
كورونا وقضايا الإبداع الأدبى
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

عقب فوزه بجائزة الدولة التشجيعية.. رضا عطية: سركون صاحب تمثيل جمالي فريد للمأساة العراقية

بعد فوزه بجائزة النيل للفنون.. زوجة لينين الرملى: العالم أحاطنا بمحبته

نرصد أبرز الاختلافات بين جوائز الدولة لعامى 2018 و2019

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفال من 70 سنة