«الحرية المصري» يكرم أحد أبطال الجيش الأبيض بكفرالشيخ

قام وفد من حزب الحرية المصرى بكفرالشيخ، بزيارة أحد أبطال الجيش الأبيض، الدكتور محمود سامى قنيبر، أخصائى الحميات الذى فقد بصره أثناء قيامه بواجبه الوطنى والوظيفى فى علاج مصابى كورونا بمستشفي العزل ببلطيم.يأتى ذلك في إطار اهتمام الحزب بجنود الجيش الأبيض، لما يقدموه من تضحيات في مواجهة فيروس كورونا ودعم المنظومة الصحية بالمحافظات.تضمن الوفد برئاسة عبدالخالق غنيم أمين الحزب بالمحافظة، عددًا من قيادات الحزب بالمحافظة، ومنهم طارق عميرة أمين التنظيم، وكريم ذرد الأمين المساعد، ومحمد عوض أمين الإعلام، ومحمد الشهاوى أمين شئون العضوية، ومحمود خليفة أمين الشباب.وقدم الوفد خلال الزيارة درع حزب الحرية المصرى لطبيب الإنسانية تكريمًا لمجهوداته وتضحياته العظيمة، والتى يقدرها كل أهالى كفرالشيخ، وجاءت الزيارة لتقديم الدعم المعنوى للطبيب الإنسان وتقديم الشكر له نيابة عن جميع أعضاء الحزب بالمحافظة ونيابة على أهالى محافظة كفرالشيخ بصفة عامة.وأعرب الدكتور محمود سامى قنيبر عن سعادته بزيارة وفد الحزب بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره بتكريمه ودعمه من قيادات الحزب وعلى رأسهم صلاح حسب الله رئيس الحزب، كما أشاد بدور الحزب فى دعم المنظومة الصحية بكفرالشيخ فى إدارة جائحة كورونا.