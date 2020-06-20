السيسي: افخر بما وصلت إليه القوات المسلحة من جاهزية واستعداد قتالي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لجهود القوات المسلحة المستمرة في حماية البوابة الغربية لامننا الغربي، وهو جزء لا يتجزء من أمن دولنا الشقيقة.وقال الرئيس في كلمته اليوم السبت، خلال تفقد المنطقة الغربية العسكرية: "إن ما شهدته اليوم من جاهزية واستعداد يعد فخرا لما وصلت له القوات المسلحة من تجهيز وإعداد ومن امتلاك معدات قتالية تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ المهام التي تكلف بها لحماية شعبها ومقدرات بلادها وحماية الحدود البرية والبحرية".