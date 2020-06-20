بطريركية الإسكندرية تقدم الدعم الطبى لمرضى كورونا

أعلنت بطريركية الأرثوذكس بالإسكندرية؛ عن إطلاق خدمة جديدة خاصة لمرضى فيروس كورونا.وقالت البطريركية في بيان لها: أنها أطلقت الخدمة خاصة لمرضي كورونا المستجد covid - 19 وأسرهم وتشمل الخدمة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمرضي مع تواصل مع عدد كبير من الأطباء الاستشاريين لتقديم الدعم النفسي لهم؛ بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة من قبل الخدام المدربين.وشكلت الكنائس الأرثوذكسية، المختلفة لجانًا طبية لدعم ومساعدة مرضي كورونا المستجد covid - 19.ونشرت مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز جهود أسقفية الخدمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid -19).وقالت الكنيسة الأرثوذكسية إنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، لم تتوان أسقفية الخدمات في عن تحمل دورها ومساندة جهود الدولة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم الدعم من أجل تخفيف من الآثار الناجمة من انتشار الفيروس، انطلاقًا من الخبرة الطويلة التي تمتلكها أسقفية الخدمات بمجال الاستجابة لحالات الطوارئ.