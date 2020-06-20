رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشار القمامة أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالفيوم (صور)

السبت 20/يونيو/2020 - 09:30 ص
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
الفيوم - زينب علاء
طباعة
سادت حالة من الغضب، بين أولياء الأمور بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، بسبب انتشار القمامة والصناديق أمام سور المدرسة، وسط غياب تام لجهاز نظافة مجلس مدينة الفيوم.

وقالت هالة شوقي، مديرة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، لـ"الدستور" إن القمامة انتشرت بصورة كبيرة في الفترات الأخيرة أمام المدرسة، وقام حي غرب بوضع صناديق القمامة أمام المدرسة، مما يشكل خطورة على الطلبة وصحتهم، وخاصة أن المدرسة تستقبل امتحانات طلبة الدبلومات.

وطالبت مديرة المدرسة، رئيس مجلس مدينة الفيوم، بشن حملات نظافة، ورفع صناديق القمامة من أمام سور المدرسة، حفاظا على المظهر الجمالي للمدرسة وحماية الطلبة من الأمراض، واستياء أولياء الأمور من هذا المظهر خوفًا على صحة أولادهم، وانتشار الأمراض، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة
قمامة أمام مدرسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. 40 مرشحًا يتنافسون على جوائز الدولة لعام 2019

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»