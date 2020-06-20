انتشار القمامة أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالفيوم (صور)

سادت حالة من الغضب، بين أولياء الأمور بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، بسبب انتشار القمامة والصناديق أمام سور المدرسة، وسط غياب تام لجهاز نظافة مجلس مدينة الفيوم.وقالت هالة شوقي، مديرة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، لـ"الدستور" إن القمامة انتشرت بصورة كبيرة في الفترات الأخيرة أمام المدرسة، وقام حي غرب بوضع صناديق القمامة أمام المدرسة، مما يشكل خطورة على الطلبة وصحتهم، وخاصة أن المدرسة تستقبل امتحانات طلبة الدبلومات.وطالبت مديرة المدرسة، رئيس مجلس مدينة الفيوم، بشن حملات نظافة، ورفع صناديق القمامة من أمام سور المدرسة، حفاظا على المظهر الجمالي للمدرسة وحماية الطلبة من الأمراض، واستياء أولياء الأمور من هذا المظهر خوفًا على صحة أولادهم، وانتشار الأمراض، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.