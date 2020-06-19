«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

كشف الدكتور عبدالهادى القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر، موعد انتخابات مجلس الشيوخ.جاء ذلك في معرض إجابته على عدة تساؤلات حول مسار قانون مجلس الشيوخ الآن بعد الموافقة عليه مؤخرا من مجلس النواب، وموعد انتخابات مجلس الشيوخ.وأكد القصبي في بيان له، أنه بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب يعرض على مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته ثم يعود إلى مجلس النواب، ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للنظر والتصديق عليه.وأشار إلى أنه بعد تلك الإجراءات ستحدد الهيئة العليا للانتخابات الموعد الذى تجرى فيه الانتخابات.