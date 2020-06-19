تستدرجهم من دور الأيتام.. تركيا تجند الأطفال للقتال في ليبيا

كشف المركز الليبي لحقوق الإنسان، عن أن القوات التركية تستهدف المراهقين والقصر في دور الأيتام والتغرير بهم في جبهة القتال مقابل الأموال، وفق ما ذكرته فضائية العربية.وأوضح المركز الليبي لحقوق الإنسان أن تجنيد الأطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مصراتة حيث يتم إغراء الأطفال والقصر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي (200 دولار).وأكد التقرير أن الأهداف الأساسية لتجنيد الأطفال هي دور رعاية الأيتام ويزج بهم على جبهات القتال دون أي تدريب.