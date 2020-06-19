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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز صاحب مخبز استولى على 2 مليون و69 ألف جنيه من الدعم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:01 م
مخبز بلدي
مخبز بلدي
حسام التمساح
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أمرت نيابة الأميرية بحجز صاحب مخبز استولى على 2 مليون و69 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الأميرية لاستيلائه على 2 مليون و69 ألف و537 جنيها.

وذلك مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

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