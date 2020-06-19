حجز صاحب مخبز استولى على 2 مليون و69 ألف جنيه من الدعم

أمرت نيابة الأميرية بحجز صاحب مخبز استولى على 2 مليون و69 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الأميرية لاستيلائه على 2 مليون و69 ألف و537 جنيها.وذلك مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.