إزالة تعديات على 2844 فدان بأرض مشروع الريف المصري بالعلمين

قاد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة العلمين بمحافظة مطروح، حملة لإزالة عدد من التعديات على 2844 فدانًا زراعيًا ومبانى على مساحة 1600 م2، في أرض مشروع الريف المصرى بمنطقة المغرة والتى تقع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 1،5 مليون فدان منها 150 ألف فدانًا بمنطقة المغرة جنوب العلمين.جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن مطروح، وقسم شرطة العلمين، وشركة الريف المصري والإدارة الزراعية للعلمين وإدارة الأملاك بمركز ومدينة العلمين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمنع حالات التعدي على أراضى الدولة أولا بأول وإزالة التعديات فى حينها وتنفيذ القانون.وأوضح رئيس مدينة العلمين أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات أرقام 323 لسنة 2019 و182 لسنة 2020 لعدد 40 حالة تعدي بإجمالي مساحة 2844 فدان زراعي، من ولاية شركة الريف المصري، وتم ازالة المباني بمساحة 1600 م2 وتسليم شركة الريف المصرى عدد 2844 فدانًا خالية من التعديات، وتم إثبات ذلك في محضر الشرطة رقم 679 اداري العلمين 2020.