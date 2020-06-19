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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تدعو قادة أوروبا لاتفاق على خطة التعافي الاقتصادي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:51 ص
فون دير لاين
فون دير لاين
وكالات
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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قادة الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والعمل سريعًا من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت فون دير لاين - في بيان قرأته عبر الفيديو - إن مقترح المفوضية بإقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) "طموح ومتوازن".

وأضافت رئيسة المفوضية قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس": "هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوتها".

وغرد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية، حان وقت المشاركة".

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