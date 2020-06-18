السعودية: ضبط 127 عملية فساد خلال شهر بمئات الملايين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الخميس، عن ضبط 127 قضية فساد، خلال شهر شوال الجاري من بينها قضايا فساد بملايين الريالات.وقال مسئول بالهيئة إنه تم الكشف عن قيام 14 شخصًا، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".من بين القضايا الأخرى حصول رجل أعمال على ستة ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية، بجانب عشرات القضايا الأخرى.وعبرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.