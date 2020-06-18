عمدة قرية العمال العائدين من ليبيا: «أنت فى أمان ما دمت مصريًا»

أشاد محمد رشاد، عمدة قرية العمال العائدين من ليبيا، بنجاح الدولة المصرية في إعادة المصريين المختطفين من ليبيا، قائلًا: "ما دمت مصريًا فأنت في أمان".وتوجه رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، بخالص الشكر للقيادة السياسية والتنفيذية التي عملت على إعادة المصريين المختطفين بكل حسم، معقبًا: "بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحمد الله على إعادة العاملين إلى بلدهم في أمن وأمان".وكشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن تفاصيل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، واستعادة المصريين المحتجزين.وأشار إلى أن الـ23 شابًا مصريًا حالاتهم الصحية جيدة جدًا، وحالاتهم المعنوية ارتفعت فور وصولهم إلى أرض مصر: "بعد نشر الفيديو بـ48 ساعة ولادنا كانوا في إيدينا".أضاف محافظ مطروح أنه نصح الشباب المصريين بأن بلادهم أولى بهم، خاصة أن مصر تنفذ مشروعات قومية عديدة تستوعب عمالة بالآلاف، مؤكدًا أن الوطن لا يترك أبناءه، موجها رسالة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أي مواطن: "كرامة المصري خط أحمر، ولن نسمح بأي اعتداء على أي مصري".