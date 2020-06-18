ناتو يكشف عن خطته لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبيرغ، عن أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا.وقال ستولتنبيرغ عبر تغريدة نشرها اليوم الخميس، عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء دفاع ناتو: "يستعد ناتو لموجة ثانية محتملة من جائحة كوفيد- 19. واتفق وزراؤنا للدفاع على خطة عملياتية جديدة".وأوضح أن الخطة تشمل "إنشاء احتياطي من الإمدادات الطبية وصندوق ائتماني لشراء المعدات الحيوية".