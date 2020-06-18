«خارجية المؤقتة» و«النواب» يطلعان حفتر على نتائج زيارة روسيا

أطلع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، على نتائج المباحثات التي أجراها وفد مجلس النواب الليبي وخارجية الحكومة المؤقتة إلى روسيا مؤخرًا، والتي تركزت حول "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.وقال منشور صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استقبل المشير حفتر وفدًا رفيع المستوى والذي تكون من نائب رئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة؛ والذي أطلعه على نتائج الزيارة الأخيرة لدولة روسيا الاتحادية، حيث ثمّن خلالها موقف القيادة العامة ومجلس النواب في إعلان القاهرة، وخاصة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي، التي ترتكز على خروج المرتزقة الأجانب ورفض العدوان الأجنبي وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب وضمان توزيعٍ عادلٍ للثروات".وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر مشترك من قصر الاتحادية، في السادس من يونيو الجاري، إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.وارتكز الإعلان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.