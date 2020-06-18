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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مطروح»: العائدون من ليبيا بصحة جيدة وحالتهم المعنوية مرتفعة

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:20 م
العائدون من ليبيا
العائدون من ليبيا
هدير شعراوي
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كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تفاصيل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، واستعادة المصريين المحتجزين.

وأضاف "شعيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2" أن الـ 23 شابا مصريا حالتهم الصحية جيدة جدا، وحالتهم المعنوية ارتفعت فور وصولهم أرض مصر، معقبا: "بعد نشر الفيديو بـ 48 ساعة ولادنا كانوا في إيدينا".

ونصح المحافظ الشباب المصري بالعودة إلى بلادهم، خاصة أن مصر تنفذ مشروعات قومية عديدة تستوعب عمالة بالآلاف، مؤكدا أن مصر لا تترك أبناءها، موجها رسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي مصري، قائلا: "كرامة المصري خط أحمر، ولن نسمح بأي اعتداء على أي مصري".

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