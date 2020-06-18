«داعش» يهاجم قوات الجيش السوري يقتل ويصيب 15 منهم

يواصل تنظيم "داعش" الإرهابي نشاطه المتصاعد ضمن مناطق نفوذ قوات الجيش السوري والقوات الحليفة له ضمن البادية السورية.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هجوم جديد لعناصر التنظيم على مثلث حلب - حماة - الرقة، دارت على إثره اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها، وتركزت على محور إثريا، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قتل وجرح ما لا يقل عن 15 عنصرًا من قوات الجيش، بينهم 6 تأكد مقتلهمالهجوم هذا هو الخامس من نوعه خلال أقل من 10 أيام، أي أن تنظيم "داعش" يصعد من هجماته ضمن منطقة جديدة وهي مثلث حلب - حماة - الرقة، بعد أن تركزت هجماته في الآونة الأخيرة في باديتي حمص ودير الزور، ولم تقتصر عمليات التنظيم على قوات الجيش السوري، فقد كان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قيام عناصر التنظيم بقتل 4 أشخاص من الرعاة وسلب أغنامهم وإضرام النيران في المحاصيل الزراعية، وذلك في منطقة بادية الغانم العلي الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها شرق محافظة الرقة.وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 562 قتيل من قوات الجيش والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق "المرصد" كذلك مقتل 212 من تنظيم "داعش"، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.