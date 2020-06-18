محافظ مطروح يستقبل المصريين العائدين من ليبيا

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استقبال المصريين العائدين من ليبيا بعد إطلاق سراحهم، ووصولهم البلاد عبر منفذ السلوم، وذلك حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل.وفي وقت سابق، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء، أجهزة الدولة بالتدخل لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.