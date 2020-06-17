تعرف على سبب تنكر مدير إدارة تعليمية في زي«ميكانيكي» وذهابه للمدارس

قال عبدالعزيز حسن، مدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، إن فكرة تنكره وذهابه إلى المدارس لكشف سماسرة النصب على الطلاب وأولياء الأمور تأتي تنفيذًا لسياسات الدولة في مساعدة المواطن البسيط، بأي طريقة كانت.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إحدى أولياء الأمور جاءت إلى مكتبه تشتكي من استغلال معدومي الضمير الذين يطلبون أموالًا مقابل دخول أبنها المدرسة، وهي لا تمتلك أموالًا، فتنكرت في زي أحد أقاربها وذهب للمدرسة وتم ضبط المخالفين".وتابع: "نضرب بيد من حديد على كل المخالفين.. وأنا عملت رجل عجوز وغيرت صوتي ومشيتي وعملت ميكانيكي وابن بلد وروحت 6 مدارس ولم أجد إلا حالة واحدة وهذا ما طمأنني".