تعرف على طريقة عمل الكاتشب بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكاتشب بخطوات بسيطة



فى السطور التالية نقدم طريقة جديدة بخطوات سهلة وصحية لتحضير "الكاتشب" ذات مذاق شهي.



المكونات:

كوب صلصة طماطم جاهزة

١ كوب ماء

١ معلقة كبيرة نشا

٣ ملاعق كبيرة خل

١ ملعقة كبيرة سكر دايت أو ٢ ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملح وفلفل وبابريكا وزعتر

بودرة بصل

بودرة ثوم



طريقة التحضير:

- تتم إذابة النشا فى الماء.

- نضيف التوابل والخل والصلصة مع التقليب جيدًا.

- يتم وضعها على النار مع التقليب، حتى يتم الحصول على قوام متماسك وجيد.

- تتم ضافة السكر الدايت أو العسل ويقلب جيدًا.

- نتركه حتى يبرد، ثم نحفظه في برطمان محكم الغلق في الثلاجة.



أضرار الكاتشب المصنع:

الكاتشب ليس مصنوعًا من الطماطم الطازجة كما يظن البعض، فهو مصنوع من مادة تُسمى معجون الطماطم، وهي مادة كيميائيّة شديدة الخطورة على المستوى التراكمي في جسم الإنسان.



الربع من عبوة أو زجاجة الكاتشب يتكون من السكر الصناعي، وهو ما يزيد نسبة الكوليسترول في الدم مما يزيد أمراض السكري والقلب.



الزجاجة الواحدة غنية جدًا بزيت الفركتوز المسبب الأعلى لأمراض القلب والسكري.



الكاتشب يزيد من ظاهرة انحباس الماء في جسم الإنسان، لأنّه يزيد من نسبة الصوديوم في الجسم، والتي تسبب خطورة بالغة على كفاءة عمل الكليتين.

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فى السطور التالية نقدم طريقة جديدة بخطوات سهلة وصحية لتحضير "الكاتشب" ذات مذاق شهي.كوب صلصة طماطم جاهزة١ كوب ماء١ معلقة كبيرة نشا٣ ملاعق كبيرة خل١ ملعقة كبيرة سكر دايت أو ٢ ملعقة كبيرة عسل أبيضملح وفلفل وبابريكا وزعتربودرة بصلبودرة ثوم- تتم إذابة النشا فى الماء.- نضيف التوابل والخل والصلصة مع التقليب جيدًا.- يتم وضعها على النار مع التقليب، حتى يتم الحصول على قوام متماسك وجيد.- تتم ضافة السكر الدايت أو العسل ويقلب جيدًا.- نتركه حتى يبرد، ثم نحفظه في برطمان محكم الغلق في الثلاجة.الكاتشب ليس مصنوعًا من الطماطم الطازجة كما يظن البعض، فهو مصنوع من مادة تُسمى معجون الطماطم، وهي مادة كيميائيّة شديدة الخطورة على المستوى التراكمي في جسم الإنسان.الربع من عبوة أو زجاجة الكاتشب يتكون من السكر الصناعي، وهو ما يزيد نسبة الكوليسترول في الدم مما يزيد أمراض السكري والقلب.الزجاجة الواحدة غنية جدًا بزيت الفركتوز المسبب الأعلى لأمراض القلب والسكري.الكاتشب يزيد من ظاهرة انحباس الماء في جسم الإنسان، لأنّه يزيد من نسبة الصوديوم في الجسم، والتي تسبب خطورة بالغة على كفاءة عمل الكليتين.

يبحث كثيرون عن طريقة عمل الكاتشب بخطوات بسيطة حيث يحب الكاتشب الكثير من الأطفال والكبار، ويفضلون إضافته على الأطعمة المفضلة، ويسعي الكثير لتحضيره في المنزل، وذلك لتفادي المشكلات الصحية الناجمة عنه، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.فالكاتشب من الأشياء التى لا غنى عنها في أي مطبخ، ولكن مع مذاقه الجيد فهو من الأكلات الضارة، لذا يمكن صناعته في المنزل بطرق طبيعية وأكثر صحية من المصنع.