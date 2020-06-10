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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا 2020.. بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:55 م
علاج كورونا
علاج كورونا
أحمد عوض
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ناشدت منظمة الصحة العالمية الجميع بخمسة طرق للوقاية من فيروس كورونا 2020 حيث رفعت شعار: "الزم بيتك، أنقذ حياتك وحياة الآخرين"، وفي إطار وضع دراسات من أجل بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل شددت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على جميع المواطنون على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع الأماكن.

طرق الوقاية من فيروس كورونا 2020

 
1- في البداية يجب أن يلتزم الجميع المكوث في المنازل والخروج من المنزل يكون في أضيق الحالات، على أن تكون مدة الجلوس في البيت لأطول فترة ممكنة.

2- يجب على الشخص أن يحافظ على مسافة آمنة من الآخرين.

3- يجب على الجميع كبارًا وصغارًا الاستمرار طوال اليوم بغسل الأيدي بشكل منتظم.

4- يجب تغطية الفم والأنف عند السعال مع الإلتزام بلبس الكمامة أغلب الأوقات.

5-وأخيرا يجب على الشخص عند شعوره بأي مرض أن يتصل قبل أن يذهب للكشف.

 بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل


وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن هناك تحديث في خطة علاج مرضى الفيروسات، بما في ذلك سحب عقار تاميفلو، لأنه وفقاً للجنة العلمية في هذا الصدد، لم يثبت أن العقار يعالج المرضى بشكل فعال، مع الحفاظ على عقار "هيدروكسي كلوروكوين". 

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزيرة دعت المواطنين إلى عدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، وأكدت أنها لو استخدمت ضد الأشخاص غير المصابين بالفيروس هذه الأدوية والتي منها أدوية "الهيدروكسي" ففي هذه الحالة سيكون ليس لها أي تأثير وقائي.

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