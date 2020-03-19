دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

في إطار بحث العديد من دول العالم عن علاج جديد خاص بفيروس كورونا المستجد، كشفت مجموعة سانوفي، الخاصة بانتاج الأدوية في دولة فرنسا، استعدادها لعرض الملايين من عبوات دواء بلاكونيل 200 Plaquenil في الأسواق، والعمل على انتشاره بشكل واسع النطاق، حيث أكدت أن عدد إنتاجها سوف يكون كفيل لمعالجة حوالي ثلاثمائة ألف مريض.

أبرز المعلومات عن عقار كورونا في فرنسا Plaquenil

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الشركة، في تصريحات لبعض الوكالات، أن النتائج التشجيعية التي تم إجرائها على هذا الدواء، قد تدفع الشركة لتقديم الملايين من جرعات هذا الدواء، كما تعد المجموعة مستعدة من أجل التعاون مع السلطة لتأكيد النتائج.

دواء بلاكونيل 200

يعد دواء بلاكونيل عبارة عن جزيئات الـ"هيدروكسي كلوروكين"، حيث يساعد على تخفيف الالتهابات الجلدية وكذلك الحساسية.

ومن هذا الجانب، يتم استعماله منذ عقود طويلة من أجل معالجة الملاريا التي قد تصيب الإنسان بسبب لدغة البعوض، والعديد من الأمراض الأخرى الخاصة بالمناعة الذاتية مثل الذئبة وكذلك التهاب المفاصل.

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أوضحت العديد من الدراسات العلمية أنّ دواء بلاكونيل 200 Plaquenil يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، حسبما أكدت الشركة المنتجة له.

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وفي سياق منفصل، كانت الصين كشفت عن بعض التجارب البحثية، الذي تم إجرائها على بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأفادت هذه التجارب أن المادة الفعالة فى علاج الملاريا قد تكون فعال فى القضاء على فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، وأن الدواء سيتم وضعه تحت النظر في التجارب حتى يتم التأكد من ذلك.

الآثار الجانبية لعقار بلاكوينيل

يسبب في بعض الأحيان ألم في البطن، وغثيان، وفقدان الشهية في بعض الحالات، الإسهال، الدوخة وقد يصيب الفرد صداع.

سعر دواء بلاكونيل



يتوفر العقار الطبي فى مصر ويعد ثمنه رخيص، وذلك باعتباره مستخدما فى علاج مرض الملاريا، والروماتويد، وتشتمل العبوة على أقراص PLAQUENIL، بتركيز 200 مجم، ويتضمن علي ستون قرصًا، ويوجد في الصيدليات بسعر تسعون جنيهاً.