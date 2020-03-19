ترامب: سنعلن خلال أسابيع عن تقدم فى علاج كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، من البيت الأبيض، بشأن فيروس كورونا المستجد، إنهم يبذلون جهودا متواصلة للقضاء نهائيًا على فيروس كورونا.وأكد ترامب أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام.وأوضح ترامب أنه قام بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إدارة الغذاء والدواء أحرزت تقدما لتأمين احتياجات السوق المحلية.وشدد ترامب على أن إدارته ستقوم بتأمين المواطنين الأمريكيين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.وأعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل آلاف الحالات المصابة بكورونا ووفاة العشرات في العديد من الولايات.