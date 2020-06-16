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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمدة نجريج: والد صلاح اشترى 15 إسطوانة أكسجين لمصابى كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:55 م
محمد صلاح ووالده
محمد صلاح ووالده
سناء إسماعيل
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قال ماهر شتية عمدة قرية نجريج، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، جعلت والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يبحث عن شراء أجهزة تنفس صناعي لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن قام بشراء 15 أسطوانة أكسجين وتوفيرها للأهالي داخل منازلهم.

وتابع العمدة:"ياريت نقدر نوصل لحد من المسئولين علشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية بالتليفزيون المصري، أنه تحدث مع والد محمد صلاح، لتوفير مكان عزل لأهالي القرية والجميع أكد أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء.

ونفى عمدة "نجريج"، ما تم تداوله عن مصافحة شخص مصاب بكورونا، لعدد كبير من أبناء القرية، مضيفًا:"أحد الشباب بعدما تعرض للتنمر على أبيه المصاب بفيروس كورونا كتب عبر صفحته على الفيسبوك طيب أنا مصاب بكورونا وسلمت عليكم".. مؤكدًا أن قوله غير صحيح وأنه يعلم أن نتيجة الابن سلبية وهو قال ذلك فى لحظة انفعال.

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