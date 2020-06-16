رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:30 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
طباعة
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم المسائية، لأكثر من 3.5%، وذلك بدعم من توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب على الخام خلال العام الجارى.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 3.4% ليصل إلى 40.83 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو مسجلًا 38.14 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 36.38 دولار للبرميل خلال تداولات اليوم.

وكانت كالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن الطلب على النفط سيشهد تعافيًا قياسيًا في عام 2021.

كما حذرت الوكالة من أن انخفاضات قطاع الطيران بسبب تأثيرات كورونا تعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب على الخام قبل الوباء قبل عام 2022.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، إن إنتاج النفط الصخري في سبعة حقول رئيسية داخل الولايات المتحدة من المرجح أن تنخفض إلى أدنى مستوى في عامين عند 7.63 مليون برميل يوميًا بحلول يوليو القادم.

وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا عن تقريرها السابق في مايو الماضى.

واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقا.

موضوعات متعلقة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

أحمد موسى: أبوالغيط كشف مفاجأة عن سد النهضة منذ 8 أعوام

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

20 قتيلًا من الجيش الهندى وإصابة 43 صينيًا فى اشتباكات جلوان

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

نجم الساعة

عبد الوهاب يحكي عن توفيق الحكيم.." قعد 5 ساعات في اتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي"

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من الدمايطة للشهيد أحمد منسى

«رسائل ربانية».. محمد يستعين بالقرآن لمكافحة كورونا بدمياط

«مصر دايمًا جنبنا».. حكايات شعرية مع مصابي كورونا بالحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية