ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم المسائية، لأكثر من 3.5%، وذلك بدعم من توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب على الخام خلال العام الجارى.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 3.4% ليصل إلى 40.83 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو مسجلًا 38.14 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 36.38 دولار للبرميل خلال تداولات اليوم.وكانت كالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن الطلب على النفط سيشهد تعافيًا قياسيًا في عام 2021.كما حذرت الوكالة من أن انخفاضات قطاع الطيران بسبب تأثيرات كورونا تعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب على الخام قبل الوباء قبل عام 2022.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، إن إنتاج النفط الصخري في سبعة حقول رئيسية داخل الولايات المتحدة من المرجح أن تنخفض إلى أدنى مستوى في عامين عند 7.63 مليون برميل يوميًا بحلول يوليو القادم.وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا عن تقريرها السابق في مايو الماضى.واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقا.