«استئناف القاهرة» تتخذ إجراءات لحماية موظفيها من كورونا

حرصت محكمة استئناف القاهرة على توفير الرعاية الصحية لموظفيها والجهات التابعة لها في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد (کوفید-19).وقررت المحكمة اتخاذ 3 إجراءات لمحاصرة الوباء وحماية موظفيها من عدوى الفيروس القاتل منها:أولًا: في حالة الاشتباه بإصابة أحد الموظفين المتعاقدين مع الإدارة العامة للرعاية الصحية لموظفي المحكمة والجهات التابعة لها بفيروس كورونا، نحيطكم علمًا بأن جميع التحاليل والأشعة التمهيدية للتأكد من الإصابة بالفيروس التاجي ضمن تعاقدات الإدارة وتسهيلًا للإجراءات، فقد قررنا أن يتقدم الموظف مباشرة للحصول علي خطاب التحويل من الموظف المختص بجهة عمله دون التقيد بالحد الأقصى المقرر؛ لإصدار تلك الخطابات (300 جنيه).ثانيًا:- حال ثبوت الإصابة بالفيروس أو كون الموظف من المخالطين لأحد المصابين، يتم إخطار اللجنة المختصة لتوفير كافة أنواع المساعدة والدعم الصحي والتنسيق مع وزارة الصحة.ثالثًا:- حال وجود أي عقبات أو شكاوی بشأن ذلك يرجي إخطار اللجنة المختصة مباشرة.