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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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طريقة عمل البسبوسة الصيامى بتكلفة «على قد الإيد»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:41 م
البسبوسة الصيامى
البسبوسة الصيامى
سارة ساويرس
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مع انتشار فيروس كورونا فى مصر، وغلق الكثير من المطاعم والمحال التجارية، اتجهت الأسر إلى عمل الحلويات بالمنزل، خوفا من تفشي المرض القاتل وانتقال عدوى الفيروس، ولهذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل البسبوسة الصيامي على طريقة شيف نجلاء الشرشابي بتكلفة بسيطة على "قد الإيد".

طريقة عمل البسبوسة الصيامى


مقادير بسبوسة صيامى بالبرتقال

2 كوب سميد
كوب جوز هند
ثلاثة أرباع كوب سكر
ثلاثة أرباع كوب زيت
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب عصير
برتقال

طريقة عمل البسبوسة الصيامى


مكونات الشربات

2 كوب سكر
كوب عصير
برتقال
كوب ماء
بشر برتقال للتزيين

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طريقة تحضير بسبوسة صيامى بالبرتقال.
- ابدأى بخلط المقادير وإفرديها فى صينية.
- ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل الشربات

- امزجى المكونات على النار حتى الغليان ويصبح القوام أثقل.
- قومى بسقى البسبوسة الساخنة بالشربات الساخن وضعى على الوجة بشر برتقال للتزيين.
- قدميه على سفرتك مع العصير الطبيعي واستمتعى بطعمها اللذيذ.

أسرار نجاح البسبوسة

- عليك ألا تقلبي كثيرًا: خاصة بعد إضافة الزبادي لا تقلبي المزيج كثيرًا، لأن مادة الجلوتين الموجودة فى دقيق البسبوسة تتفاعل مع الزبادي بالتقليب فتصبح البسبوسة جافة على عكس المتوقع.

إضافة بيكنج بودر: الكثير منا لا يهتم بوضع القليل من البيكنج بودر للبسبوسة، وتكمن أهمية البيكنج بودر فى أن تتشرب البسبوسة الشربات فتصبح طرية بشكل لذيذ.

القليل من الملح: أيضا يعد إضافة الملح إلى البسبوسة سر من أسرار المحلات هي أن تلك المحلات تضيف رشة قليلة من الملح على عجينة البسبوسة لتصبح ذات طعم مثالى.

اضافة جوز الهند: عيكي وضع ربع كوب من جوز الهند لكل كوب من دقيق السيمولينا حتى تستمتعى بطعم لذيذ، تعد إضافة جوز الهند اختيارية في البسبوسة ولكنها تعطي الطعم الأفضل للجاهزة تماما كبسبوسة المحلات اللذيذة.
البسبوسة الصيامى
البسبوسة الصيامى
البسبوسة الصيامى
البسبوسة الصيامى

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