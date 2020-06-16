ضبط شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينتى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتحفظ على صاحب شقة استخدمها المستأجر فى الأعمال المنافية للآداب، وبيع المواد المخدرة بمدينتي، لحين وصول التحريات الأمنية.وأفاد صاحب الشقة بأنه قام بتأجير الشقة لأحد الأشخاص منذ سنتين ونصف بعقد، ولم يشتكي منه أحد طوال هذه الفترة، ويقوم بتحويل الإيجار له شهريا عن طريق البنك، حتى تفاجأ اليوم باتصال من الجيران يخبرونه بأن رجال الشرطة قاموا بتشميع وغلق الشقة، بعد التأكد من قيام المستأجر بتشغيلها فى الأعمال المنافية للآداب وبيع المواد المخدرة.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط شقة للأعمال المنافية للآداب، وبيع المواد المخدرة بمدينتى، وتم التحفظ عليها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.