عيسى أبوعيسى يرد على بيان نقيب المحامين بشأن عدد المقيدين حديثًا

رد عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، على بيان نقيب المحامين رجائي عطية، بشأن عدد من تم قيدهم في جداول النقابة خلال الفترة الأخيرة منذ توليه المسئولية.وقال عيسى، في بيان له، إن هناك فرق كبير بين من تم إعادتهم قبل ١٨ ٣، والذين طبق عليهم القانون وضوابط التنقية وقدموا مستنداتهم ودفعوا رسوم الإعادة من الزوال أو القيد وهي مبالغ كبيرة وتم حرمانهم من الاشتراك في مشروع العلاج وكافة الخدمات والمعاش لعدم الاشتغال وتسقط سنوات عدم الاشتغال من المعاش.وأضاف: أما ما تم إعادتهم بعد ١٨ ٣ عادوا للجدول بدون مستندات وبدون رسوم الإعادة من الزوال أو القيد، واستخرجت لهم البطاقات العلاجية وهم غير مستحقين طبقا للقانون وشروط القيد لأنهم لا يعملون بالمحاماة لسنوات.وطالب عيسى، بضرورة الحرص على الوضوح وعدم تضليل الجمعية العمومية.