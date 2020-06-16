151 حالة إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، عن أنها سجلت 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليبلغ الإجمالي 40 ألفًا و969 حالة حتى الآن.وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة (ماي بيبر) السنغافورية: "إننا ما زلنا نعمل على البحث في الحالات المصابة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم".وذكرت الصحيفة السنغافورية أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها العدد اليومي إلى أقل من 200 منذ أكثر من شهرين، حيث تم الإبلاغ عن 191 حالة في 11 أبريل الماضي.وأضافت أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، لافتة إلى أن الوزارة لم تسجل حالات وفيات جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.