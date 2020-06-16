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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جهاز تنمية 6 أكتوبر: منع تحويل الشقق السكنية إلى إدارية (فيديو)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:14 م
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار
ياسمين عباس
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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة، إن مشاريع الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتكون من 197 عمارة مقسمة لمجموعات، لافتًا إلى أن بهم 240 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتصرف بالوحدة السكنية فى الإسكان الاجتماعى، ويتم التأكد من هوية صاحب الوحدة باستمرار، منوهًا بأنه ممنوع تحويل الشقق السكنية إلى إدارية ومن يفعل ذلك يعرض نفسه لقطع المرافق عن الوحدة وللمساءلة القانونية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه يجري الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطة رافع الصرف الصحي، وخط الطرد لخدمة 1783 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروعين تجاوزت 93% ومتوقع دخولهما الخدمة فى أكتوبر المقبل.

وأوضح "النجار"، أن مشروع محطة رفع الصرف الصحي يشمل التوسعات المستقبلية، يخدم مناطق الـ800 فدان، والإسكان الاجتماعى بالمنطقة السادسة، وابنى بيتك، ومشروع دجلة بالمز.

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