تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية





سعر الدينار الكويتي اليوم



كما انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 51.34 وللبيع 52.89، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.73، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.72 وللبيع 52.35، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.70 وللبيع 52.69، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 50.00 وللبيع 52.41، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.96 وللبيع 52.70.



أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء



الدينار البحريني



سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 42.76 وللبيع 43.04، وفي بنك بلوم سجل للشراء 42.76 وللبيع 43.04، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 42.64 وللبيع 43.07، وفي بنك البركة سجل للشراء 42.07 وللبيع 43.28، وفي بنك مصر سجل للشراء 42.06 وللبيع 42.99، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 42.01 وللبيع 43.09، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 41.63 وللبيع 43.01، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 41.62 وللبيع 42.99.



الدينار الأردني



بلغ سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري للشراء 22.70 وللبيع 22.94، وفي بنك عودة سجل للشراء 22.59 وللبيع 22.92، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 22.61 وللبيع 22.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 22.55 وللبيع 22.89، وفي بنك مصر سجل للشراء 22.50 وللبيع 22.85، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 22.41 وللبيع 22.85، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 22.40 وللبيع 22.85.

استقر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 52.43 وللبيع 52.73، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.39 وللبيع 52.70، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.35 وللبيع 52.77، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.90 وللبيع 52.73، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.34 وللبيع 51.72.اقرأ أيضا: