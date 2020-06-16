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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:40 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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تباينت أسعار الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 16-6-2020، حيث سجل سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي للشراء 51.90 جنيه وللبيع 51.72 جنيه.

ويقدم موقع "الدستور"  سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية.


سعر الدينار الكويتي اليوم


استقر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 52.43 وللبيع 52.73، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.39 وللبيع 52.70، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.35 وللبيع 52.77، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.90 وللبيع 52.73، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.34 وللبيع 51.72.

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كما انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 51.34 وللبيع 52.89، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.73، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.72 وللبيع 52.35، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.70 وللبيع 52.69، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 50.00 وللبيع 52.41، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.96 وللبيع 52.70.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 42.76 وللبيع 43.04، وفي بنك بلوم سجل للشراء 42.76 وللبيع 43.04، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 42.64 وللبيع 43.07، وفي بنك البركة سجل للشراء 42.07 وللبيع 43.28، وفي بنك مصر سجل للشراء 42.06 وللبيع 42.99، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 42.01 وللبيع 43.09، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 41.63 وللبيع 43.01، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 41.62 وللبيع 42.99.

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري للشراء 22.70 وللبيع 22.94، وفي بنك عودة سجل للشراء 22.59 وللبيع 22.92، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 22.61 وللبيع 22.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 22.55 وللبيع 22.89، وفي بنك مصر سجل للشراء 22.50 وللبيع 22.85، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 22.41 وللبيع 22.85، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 22.40 وللبيع 22.85.

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