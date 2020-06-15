صعود الدولار وتراجع العملات الحساسة بفعل القلق من موجة كورونا ثانية

ارتفع الدولار بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.وسجلت بكين اليوم رقما قياسيا للإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي، وفي الولايات المتحدة أُعلن عن أكثر من 25 ألف إصابة جديدة يوم السبت وحده.ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار الليلة الماضية لكنه استقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن وكان مؤشر العملة مرتفعا 0.2%.وهبط الدولار الاسترالي نحو 1% مقابل نظيره الأمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7% وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.