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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

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جهاز القاهرة الجديدة يسترد 18 وحدة سكنية خالفت القانون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:31 م
حملة مكبرة
حملة مكبرة
علا العلاف
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قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة، لاستكمال وتنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء كافة المخالفات بالحى الثالث من تحويل وحدات سكنية إلى محلات تجارية.

وقامت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس بالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس ومدير عام التنمية، ورئيس لجنة الإزالات بالمدينة، وبجهود إدارة التنمية أحياء ونظافة وقيادات شرطة المرافق وقوة قسم شرطة التجمع الخامس بالمدينة باسترداد 18 وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وتم تنفيذ قرار السحب والاسترداد، وتمت عودة الوحدات لحوزة الجهاز، وذلك لقيام أصحابهم بالمخالفة للقانون بتحويلها لعدد 40 محلا تجاريا.

وكشفت نائبة رئيس الجهاز أنه تم حتى الآن استرداد 66 وحدة سكنية بما يعادل حوالى 130 محلا تجاريا مخالف.
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

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