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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: تشكيل لجنة لمراجعة «عدم المساواة» في بريطانيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:12 م
جونسون
جونسون
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين مراجعة حكومية بشأن "جميع أوجه عدم المساواة" في أعقاب موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا، في خطوة قوبلت بانتقادات ممن اعتبروا أن هدفها تأخير اتخاذ إجراءات حقيقية.

وكتب جونسون في صحيفة "ديلي تيليغراف" إنه تم إحراز "تقدم هائل" في معالجة العنصرية "لكن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به وسنقوم به".

وأوضح أنه "حان الوقت أن تنظر لجنة حكومية مشتركة في جميع جوانب عدم المساواة في التوظيف والمحصلاّت الصحية والأكاديمية وجميع مناحي الحياة الأخرى".

وهزّت بريطانيا تظاهرات ضد التمييز العنصري، تخللت بعضها أعمال عنف، في أعقاب وفاة الأميركي الأعزل من أصول إفريقية جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.

وقال جونسون في مقابلة إنه يسعى إلى "تغيير الرواية لنوقف الشعور بالأذى والتمييز".

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