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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة النواب» تشيد بتواجد المطارات المصرية بقائمة «سلامة الطيران»

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:59 ص
عمرو صدقى
عمرو صدقى
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بوجود جميع المطارات المصرية ضمن قائمة المطارات التى رصدتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ضمن المطارات العالمية التي اتخذت التدابير اللازمة بما في ذلك تطهير الطائرات المعزز للتخفيف من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا COVID-19.

ولعتبر صدقي فى بيان أصدره اليوم وجود المطارات المصرية ضمن هذه القائمة شهادة تقدير ونجاح عالمية للطيران المدنى المصرى وقدرته فى العمل بمهنية واحترافية لمواكبة التطورات العالمية فى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وأكد النائب عمرو صدقى أن وجود مصر فى هذه القائمة سيكون له دوره الكبير فى تشجيع توافد الرحلات السياحية من مختلف دول العالم لمصر خلال المرحلة القادمة مشيدًا بتأكيد الحكومة بأن التعامل مع عودة السياحة الخارجية لمصر سيكون بشكل متزن وتدريجي وأن مصر أعلنت جاهزيتها لاستقبال السياح في ثلاث محافظات ساحلية بداية من يوليو المقبل وهو محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأكد النائب عمرو صدقى أن مصر على قمة الدول المطلوبة من شركات السياحة العالمية مشيدا باختيار الحكومة ل 3 محافظات الشاطئية خاصة ان هذه المحافظات ليس بها حالات مصابة بفيروس كورونا وطالب النائب عمرو صدقى بضرورة اتخاذ الضوابط والإجراءات الوقائية الصارمة من قبل الفنادق وشركات الطيران خلال الأسابيع الأولى لعودة السياح حتى تحقق مصر النجاح فى استعادة السياحة العالمية بكامل قوتها من جميع الجنسيات متوقعًا أن يكون عدد السياح الأجانب القادمين إلى مصر خلال الفترة المقبلة ليس بالصورة الكبيرة نظرًا لتداعيات جائحة كورونا العالمية ولكنها ستكون بداية ناجحة حال التزام الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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