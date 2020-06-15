«السكة الحديد»: التعاقد على شراء 100 جرار بقرض من البنك الأوروبي

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة تعاقدت مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، على شراء 100 جرار، وبالفعل تم توريدهم، لافتًا إلى أنه تم شراء 10 جرارات من إيرادات السكك الحديدية خلال شهر ديسمبر 2019.وأضاف المهندس أشرف رسلان، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه في شهر أبريل الماضي تم شراء أول 20 جرارا من إجمالي 30، مشيرًا إلى أنه في نهاية شهر يونيو الجاري سيكون لدينا 70 جرارا، مؤكدًا أنهم سيكونوا إضافة في قوة الجر للسكك الحديدية.وأوضح أنه تم التعاقد على 110 جرارات، وهناك عقد مع شركة PRL الأمريكية في توريد 50 جرارا، وعمرة 41، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 50 جرار هانشل، لافتا إلى أننا لدينا إجراءات التعاقد على 100 جرار بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، ليكوني إجمالي الجرارات 260 جرارا.وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه يتم شحن 6 جرارات قادمة من تالجو الإسبانية، وأيضا إعادة تأهيل 172 جرارا، ولدينا 800 جرار عهدة، منوها بأنه قبل وصول الجرارات كان هناك دورات تدريبية على أعلى مستوى بداية من المهندسين والفنيين حتى السائقين، وكان لدينا أول 10 سائقين أخذوا دورات تدريبية بالمصنع في أمريكا.