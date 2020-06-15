ثلاثة أتراك يحاولون الانتحار حرقا بسبب الظروف الاقتصادية

بسبب الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية التركية، عاودت ظاهرة الانتحار الجماعي في تركيا الظهور مجددا، حيث أقدم ثلاثة مواطنين على الانتحار حرقًا أمام مركز مدينة ديار بكر، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية.وصرح المواطنون الثلاثة في طريقهم إلى مقر مركز ديار بكر، "نحن لسنا سارقين"، وقاموا بسكب البنزين على أجسادهم وإضرام النار فيها، ولكن فرق الإنقاذ تمكنت من التدخل ونقلهم إلى المستشفى.جدير بالذكر أن تركيا شهدت عدد من حالات الانتحار الجماعي الفترات الماضية قبل نفشي أزمة وفيروس كورونا، بسبب الصعوبات المالية والتي يواجهها المنتحرون.