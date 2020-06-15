توزيع 420 وجبة للحالات المعزولة بالمستشفيات والمنازل في الفيوم

قامت مجموعة من سيدات محافظة الفيوم، مساء أمس الأحد، بطبخ 420 وجبة صحية للحالات المعزولة بمدينة الفيوم، وتم توزيعها عليهم بمساعدة بعض من شباب الدليفري المتطوعين.وقالت رنا الروبي، طبيبة أسنان، إنهم قاموا بتوزيع الوجبات، في معظم أرجاء مركز الفيوم، ومنطقة ‏الشيخ حسن، والصوفي، والعلوايه، والكيمان، والسلخانه، والباروديه، والبحاري وبيهمو، وإبشواي، والحلافي، ودسيا، ورستم، والكعابي، ومستشفى العزل بفيديمين، ومبنى العزل في المستشفى العام.جدير بالذكر، أن رنا الروبي، طبيبة أسنان، دشنت بالتعاون مع اثنتين من زميلاتها خارج مجال الصحة، مبادرة تحمل اسم"وجبات صحية لمصابي كورونا في العزل المنزلي بالفيوم".وأوضحت الروبي، أنه مع تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمعزولة في المنزل، ولا تجد من يقوم بخدمتها، قررنا عمل هذه المبادرة، وإعداد وتجهيز وجبات الغداء للمعزولين في المنازل، والذين ليس لديهم المقدرة الصحية على إعداد الطعام.