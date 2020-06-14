«لجنة مكافحة كورونا»: بروتوكول علاج الفيروس يتغير كل شهر

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر لا زالت لم تصل إلى مرحلة ذروة إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد، ومن المتوقع أن تصل إليها، كما حدث مع جميع الدول التي انتشر فيها الوباء.وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن جميع الدول التي ظهر بها الوباء تزايدت فيها الأعداد بنسب معينة وبعد ذلك وصلوا إلى الذروة وبعدها استقرت أعداد الإصابات، معلقة: "سوف نتأكد أننا عبرنا مرحلة الذروة عندما تستقر الأعداد".وأشارت إلى أن بروتوكول العلاج المصري المستخدم لعلاج مصابي كورونا يتم تغييره كل شهر على حسب تغيرات الوضع وتغيرات الإصابة، منوهة إلى الجميع معرض للإصابة ولكن لا يستدعي ذلك حالة من الفزع أو الهلع لكون بعض الحالات ضعيفة ومتوسطة وأحيانا لا تحتاج إلى العلاج بالمستشفيات.