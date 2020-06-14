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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تطالب بنفقة أطفالها بعد طردها من منزل الزوجية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:50 م
الأسرة
الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بالأميرية، لرفع دعوى رقم "٧٨٤٤"لسنة ٢٠٢٠ تطالب فيها بنفقة طفليها بعد خلافات زوجية نشبت بينها وبين زوجها بسبب شقيقته والتى انتهت بطردها من منزل الزوجية.

وقالت غادة.ع فى دعواها إنها تزوجت بعد قصة حب كبيرة تحدث عنها الكبير والصغير وانتهت بالزواج بعد خطوبة استمرت سنة ونصف، تحملت معه كل صعاب الحياة من أجل حياة مستقرة لهم ولأولادهم.

وتابعت غادة حديثها: لا توجد بينى وبين زوجى مشكلة مباشرة، بل كانت كل الخلافات والمشاجرات بسبب التدخل الجسيم من قبل والدته وشقيقته فى حياتنا، ورغم ذلك كنت أحاول بقدر المستطاع تحسين الأمور معهم من أجل زوجى وأبنائى.

وأضافت الأم: منذ خمسة أشهر تقريبًا عاد شقيقى من السعودية وطلب منى البحث له عن عروسة مناسبة فرشحت له أكثر من فتاة، وعندما علمت شقيقة زوجى ووالدته بتقدم شقيقى لإحدى الفتيات من المنطقة لخطبتها جن جنونهن وتشاجروا معى لعدم إجباره على التقدم لخطبة شقيقة زوجي، واعتبرونى لست ابنة أصول فحاولت أوضح لهما بأنها أكبر من شقيقى بـ3 سنوات وهو يريد فتاة أصغر منه ولها مواصفات خاصة، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت حياتى كلها جحيم من مشاكل وخلافات، وتعدى زوجى علي بالضرب المبرح بسبب مشاكل يفتعلوها معى ومع أطفالى دون مبرر حتى فاض بي الكيل وأنفجرت فيهم، فلم أجد من زوجى إلا الطرد من منزل الزوجية لإرضائهم ومنذ ٤ شهور تقريبًا لم يسأل عن صغاره، ما دفعنى لرفع دعوى نفقة ضده.

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