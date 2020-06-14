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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 قضايا خلافية على مائدة اجتماع تقييم مسار مفاوضات سد النهضة غدا

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:59 م
المهندس محمد السباعى
المهندس محمد السباعى
وائل القمحاوى
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يعقد وزراء الري فى مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعا، غدًا الإثنين، لتقييم مسار المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، والتى تمت خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة بحضور المراقبين الدوليين عن طريق الفيديو كونفرانس، ومنها الاجتماع الأخير أمس السبت.

وقال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث خلال الاجتماعات عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها "اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق، ووضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي".

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بمملكة البحرين، إن بيان مصر حول مفاوضات سد النهضة كان صريحا في إيضاح أن إثيوبيا تمارس هوايتها في المماطلة وإنها لم تغير من موقفها، كما أن إثيوبيا لا تحترم تعهداتها كما هو واضح من تاريخها.

وأكد الصادق فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عودة الاجتماعات الحالية كان مبنيا على تكملة مسار واشنطن وليس لطرح وجهات نظر جديدة، مع عدم تغيير الأطراف الدولية أمريكا والبنك الدولي، إلا أن اثيوبيا تقدمت بخطة جديدة مكونة من 13 بندا، ووجود أطراف جديدة كالاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا مع أمريكا، وتشترط عليهم اثيوبيا عدم تجاوز دور المراقب.

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