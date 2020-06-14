هند رستم تسبق عادل إمام في تقديم «مدرسة المشاغبين»



عن نص لــ علي سالم٬ قدمت فرقة الفنانين المتحدين في 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة، أول عروض مسرحية "مدرسة الشاغبين" من بطولة: سعيد صالح٬ سهير البابلي٬ حسن مصطفي٬ يونس شلبي٬ أحمد زكي٬ هادي الجيار٬ عبد الله فرغلي٬ وعادل إمام. وأخرج العرض جلال الشرقاوي.



لاقى العرض المسرحي نجاحا منقطع النظير٬ سرعان ما تلقفته السينما وعن قصة وسيناريو وحوار لعلي سالم أيضا عرض في 31 ديسمبر 1973 فيلم "مدرسة المشاغبين" بتوقيع المخرج حسام الدين مصطفي٬ من بطولة: نور الشريف٬ عبد المنعم مدبولي٬ محمد عوض٬ جورج سيدهم٬ ميرفت أمين٬ يوسف فخر الدين٬ سيد زيان٬ سمير غانم٬ توفيق الدقن ومحمد رضا.

عن نص لــ علي سالم٬ قدمت فرقة الفنانين المتحدين في 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة، أول عروض مسرحية "مدرسة الشاغبين" من بطولة: سعيد صالح٬ سهير البابلي٬ حسن مصطفي٬ يونس شلبي٬ أحمد زكي٬ هادي الجيار٬ عبد الله فرغلي٬ وعادل إمام. وأخرج العرض جلال الشرقاوي.لاقى العرض المسرحي نجاحا منقطع النظير٬ سرعان ما تلقفته السينما وعن قصة وسيناريو وحوار لعلي سالم أيضا عرض في 31 ديسمبر 1973 فيلم "مدرسة المشاغبين" بتوقيع المخرج حسام الدين مصطفي٬ من بطولة: نور الشريف٬ عبد المنعم مدبولي٬ محمد عوض٬ جورج سيدهم٬ ميرفت أمين٬ يوسف فخر الدين٬ سيد زيان٬ سمير غانم٬ توفيق الدقن ومحمد رضا.

مدرستي الحسناء

ــ هند رستم أول من قدم قصة "مدرسة المشاغبين"

على أن القليلين يعرفون أن "هند رستم" سبقت وقدمت نفس قصة المسرحية٬ من خلال فيلمها "مدرستي الحسناء" وعرض لأول مرة في 15 نوفمبر 1971 عن قصة رشاد حجازي٬ سيناريو وحوار محمد مصطفي سامي٬ إخراج إبراهيم عمارة.



شارك هند رستم وقامت بدور الأستاذة نادية في البطولة كل من: حسين فهمي في دور "بهجت الأباصيري" صلاح السعدني٬ سعيد صالح٬ عبد المنعم إبراهيم٬ سناء مظهر٬ عبد السلام محمد٬ ومحمد عناني.

على أن القليلين يعرفون أن "هند رستم" سبقت وقدمت نفس قصة المسرحية٬ من خلال فيلمها "مدرستي الحسناء" وعرض لأول مرة في 15 نوفمبر 1971 عن قصة رشاد حجازي٬ سيناريو وحوار محمد مصطفي سامي٬ إخراج إبراهيم عمارة.شارك هند رستم وقامت بدور الأستاذة نادية في البطولة كل من: حسين فهمي في دور "بهجت الأباصيري" صلاح السعدني٬ سعيد صالح٬ عبد المنعم إبراهيم٬ سناء مظهر٬ عبد السلام محمد٬ ومحمد عناني.

هند رستم و حسين فهمي





يتصادف أن يكون أحد الجيران واحد من تلاميذها في المدرسة٬ يشاغل شقيقتها ويوهمها بأنه يحبها. وفي المدرسة تلاقي "نادية" الأمرين مع تلاميذ الفصل المشاغبين٬ إلا أنها تحاول أن تروضهم وتعدل سلوكهم.

تدور أحداث الفيلم حول "نادية" مدرسة الكيمياء التي تنتقل للعمل من المنصورة للقاهرة٬ تجد صعوبة في إقناع شقيقتها الصغري "عائشة" التي لم تستكمل تعليمها وتتعلق بالبقاء في المنصورة من أجل الزواج٬ إلا أن نادية تنجح أخيرا في إقناعها بالإنتقال معها. وفي القاهرة تواجهها مشكلة السكن٬ وسرعان ما يساعدها أحد زملائها في المدرسة في العثور على شقة كان يدخرها للزواج.يتصادف أن يكون أحد الجيران واحد من تلاميذها في المدرسة٬ يشاغل شقيقتها ويوهمها بأنه يحبها. وفي المدرسة تلاقي "نادية" الأمرين مع تلاميذ الفصل المشاغبين٬ إلا أنها تحاول أن تروضهم وتعدل سلوكهم.

هند رستم





يعرض الفيلم ويرصد لمشاكل فترة المراهقة من خلال تلاميذ الثانوية العامة٬ أولئك الذين تدرس وتربي الأستاذة نادية٬ سواء التفكك الأسري من خلال "يوسف" وإنفصال والديه وزواج كلا منهما بآخر وهو ممزق بينهما٬ لا يجد من يرعاها ويقوم أخلاقه. أو الشاب المدلل "محروس" وحيد والديه اللذان لا يرفضان له طلبا٬ حتي أنه عندما يطلب من والده أن يزوجه بمدرسته نادية يستجيب له رغم فارق السن والتعليم والثقافة.



لا تيأس نادية من تلاميذها٬ تحتويهم وتحاول المرة تلو الأخري بإقناعهم بأهمية المذاكرة للإنتهاء من المرحلة الثانوية٬ تنجح مع بعضهم ومنهم "حسنين" الذي يعترف لشقيقتها عائشة بأن نادية بريئة وهم من لفقوا أمر العلاقة التي تربطها بخطيبها ويتم الزواج بعد أكتشاف الحقيقة.

يتقدم زميلها حسن للزواج من شقيقتها بعدما أعجب بها٬ وبالفعل تتم الخطبة إلا أن التلاميذ المشاغبين ينجحون في الوقيعة بين الشقيقتين٬ وإقناع عائشة بوجود علاقة بين نادية وخطيبها.يعرض الفيلم ويرصد لمشاكل فترة المراهقة من خلال تلاميذ الثانوية العامة٬ أولئك الذين تدرس وتربي الأستاذة نادية٬ سواء التفكك الأسري من خلال "يوسف" وإنفصال والديه وزواج كلا منهما بآخر وهو ممزق بينهما٬ لا يجد من يرعاها ويقوم أخلاقه. أو الشاب المدلل "محروس" وحيد والديه اللذان لا يرفضان له طلبا٬ حتي أنه عندما يطلب من والده أن يزوجه بمدرسته نادية يستجيب له رغم فارق السن والتعليم والثقافة.لا تيأس نادية من تلاميذها٬ تحتويهم وتحاول المرة تلو الأخري بإقناعهم بأهمية المذاكرة للإنتهاء من المرحلة الثانوية٬ تنجح مع بعضهم ومنهم "حسنين" الذي يعترف لشقيقتها عائشة بأن نادية بريئة وهم من لفقوا أمر العلاقة التي تربطها بخطيبها ويتم الزواج بعد أكتشاف الحقيقة.

هند رستم