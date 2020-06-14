رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يطالب بتعديل لائحة قانون «المنطقة»

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:20 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
طالب المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالقانون للمنطقة الاقتصادية المعدل رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٥.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية "هناك اقتراحات بمراجعة القانون أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية.

وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أنه تم عرض بعض الحوافز الجمركية والضريبية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مجلس الوزراء أول يونيو وأنهم ينتظرون دراسة الأمر حتى نهاية الشهر.

و أضاف: "مازلنا ندرس معظم الأمور المتعلقة بالتشريعات على أن نعرض رؤية متكاملة على البرلمان بعد أسبوعين من الآن.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "نتواصل مع جهات الدولة، ورئيس الوزراء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء لتهيئة المناخ في المنطقة الاقتصادية عبر مجموعة من الحوافز المناطق الاقتصادية.

وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسباب مطالبته بتعديل اللائحة التنفيذية موضحا أنها صدرت عام ٢٠١٥ مضيفًا "وفكر الدولة يقوم على تعظيم دور المنطقة الاقتصادية من حيث الدور والمساحة".

وأضاف: "المناطق الاقتصادية لا تقوم بدون موانئ ولدينا ٦ موانئ و٤ مناطق صناعية "منطقة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب".

وشرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التحديات التي تواجههم قائلا: "الإشكالية الأولي تتمثل في أن هناك مناطق تتمتع بدأت المرايا بخلاف الأعباء التي لم تكن موجودة من قبل مثل الضريبة العقارية".

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تم إجراء دراسة مقارنة بين لائحة المنطقة الاقتصادية ولائحة المناطق الحرة ودراسة طبيعة الحوافز الاقتصادية لحل أي تحديات تواجهنا.


وتابع: "الهدف من المقارنات أن ننظر كيف يمكن للمنطقة الاقتصادية أن تعمل بشكل أفضل في ظل وجود موانئ ممتازة ولا شك انه لا يمكن تفعيل ذلك دون الأدوات والتعديلات اللائحة".

وعقب وكيل اللجنة أشرف العربي قائلًا: "هل التعديلات جوهرية أم بسيطة حتى يمكن أن ندرس الأمر مع وزارة المالية فيما يتعلق بمدى استعدادها لرفع الحوافز".

ورد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "من ضمن الأهداف أن يتم التعامل مع المنتجات التي يتم تصنيعها باعتبارها صناعة وطنية بما يحقق المرونة والحركة المطلوبة والبيع في السوق المحلية".

وعقب النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية قائلًا: "تستهدف حماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة، وأن تتمتع المنتجات بمزايا النفاذ للسوق المحلية وهي ميزة تنافسية مع السوق تقوم على أن أي منتج في المنطقة الاقتصادية يتم التعامل معه مثله مثل السوق المحلية".

وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية مضيفا: "يتم استخدامه أيضا في مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف المشروع لا يخدم فقط على الاحتياجات المحلية وإنما يخدم المنطقة الإقليمية وإفريقيا بالتحديد بقوله القارة الإفريقية هى المستقبل وهناك تنافسية من سيكون بوابة لإفريقيا ويجب أن نهيئ نفسنا لهذا الأمر بما لدينا في المنطقة من حوافز للتصدير.

بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.

وبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

وعقدت اللجنة الاجتماع بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

مواعيد صرف مرتبات يونيو بدءا من الغد

1981 مصريًا عالقًا يغادرون الكويت عبر 11 رحلة جوية

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

هند رستم تسبق عادل إمام في تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«الرقص الحديث» تستعرض حياة قاسم أمين على يوتيوب «الثقافة» الليلة

إسلام بحيري: الفكر الديني أمرض المجتمع جنسيا

«نضال شابة للحياة».. مذكرات فتاة يابانية مع ضمور المخيخ

أمسية لتكريم أحمد قاصد في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية