شفاء 632 مصابا بكورونا فى «كردستان العراق»

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان بالعراق، اليوم الأحد، عن شفاء 632 حالة من فيروس كورونا.وأضافت الوزارة، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن هناك 42 حالة وفاة بفيروس كورونا، وباقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 1427 حالة هي تحت الرعاية الطبية.