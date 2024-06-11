البيت الأبيض: علمنا برد حماس لمصر وقطر على مقترح وقف إطلاق النار

كشف البيت الأبيض عن علمه برد حماس لمصر وقطر على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تقييمه؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تسليمهما رد فصائل المقاومة على اقتراح وفق إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين لكل من مصر وقطر.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.