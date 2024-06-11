الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: علمنا برد حماس لمصر وقطر على مقترح وقف إطلاق النار

حماس
حماس

كشف البيت الأبيض عن علمه برد حماس لمصر وقطر على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تقييمه؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تسليمهما رد فصائل المقاومة على اقتراح وفق إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين لكل من مصر وقطر.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية حماس مصر قطر وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

مصدر حكومى: مدبولى يجرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومى

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة

حماس والجهاد الإسلامى تعلنان تسليمهما رد فصائل المقاومة على اقتراح وقف إطلاق النار

مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودًا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال فى جنين إلى 6

وسائل إعلام: واشنطن تطالب إسرائيل بعدم ضم بن غفير وسموتريتش لحكومة الحرب

خبير علاقات دولية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة ينعقد فى ظروف قاسية

أستاذ علوم سياسية: حجم الدمار فى غزة فاق الحرب العالمية الثانية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى

مصدر حكومى: مدبولى يجرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومى

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

كرة سلة: الاتحاد يهزم الأهلى ويستعيد التقدم فى سلسلة نهائى دورى السوبر

مصادر تكشف تفاصيل رد "حماس" على مقترح بايدن للهدنة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة