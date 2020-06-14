دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

كشفت الدكتورة الجزائرية، شهبي سامية قمورة، المختصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بجامعة ستراسبورج بفرنسا، في دراسة لها، عن عدة أرقام هامة تتنبأ بما ستؤول إليه أوضاع انتشار فيروس كورونا في مصر.وترصد الدراسة وتتنبأ بما ستكون عليه الأوضاع في المستقبل البعيد، ولا تتجاوز نسبة الخطأ بها أكثر من 1%، في البداية وصل معامل العدوى الديموجرافي النسبي في 12 يونيو الجاري إلى ما يعادل 0.63، بمعنى أن كل 100 مصاب بالفيروس مرروا العدوى إلى 63 آخرين خلال 12 يومًا من تاريخ الدارسة التنبؤية.وأشارت الدراسة إلى أن مصر حاليًا في «الهضبة الوبائية»، مؤكدة أن مصر لازالت بعيدة عن النزول من تلك الهضبة في الوقت الحالي.ووصلت الحصانة الاجتماعية وفق الحالات المعلن إصابتها إلى ما يعادل 111757 حالة بحسب الدراسة، وتنبأت أيضًا باستمرار الذروة حتى شهر غسطس، الذي ستكون فيه الإصابات 100 ألف إصابة خلال 2 أغسطس ليبدأ عقب ذلك الانخفاض.على صعيد الإصابة، فندت الدراسة تضاعف الحالات المصابة اليومية المعلن عنه والمتنبأ به أن يحدث، حيث توقعت أن عدد الحالات المصابة اليومية سيواصل الارتفاع مرات والانخفاض أخرى على مدار الأشهر المقبلة حتى يصل إلى 2000 مصاب في اليوم مع نهاية شهر يوليو وبدايات أغسطس.وأوضحت الدراسة، أن نفس الحال مع إجمالي الحالات المصابة التي قارنت فيها بين ما هو معلن عنه والمتوقع حدوثه، فتنبأت بأنه مع نهاية يونيو سيصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لـ100 ألف، ومع نهاية أغسطس سيكون هناك 120 ألف إصابة.