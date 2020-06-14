رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:37 ص
كورونا
كورونا
سمر مدحت
طباعة
كشفت الدكتورة الجزائرية، شهبي سامية قمورة، المختصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بجامعة ستراسبورج بفرنسا، في دراسة لها، عن عدة أرقام هامة تتنبأ بما ستؤول إليه أوضاع انتشار فيروس كورونا في مصر.

وترصد الدراسة وتتنبأ بما ستكون عليه الأوضاع في المستقبل البعيد، ولا تتجاوز نسبة الخطأ بها أكثر من 1%، في البداية وصل معامل العدوى الديموجرافي النسبي في 12 يونيو الجاري إلى ما يعادل 0.63، بمعنى أن كل 100 مصاب بالفيروس مرروا العدوى إلى 63 آخرين خلال 12 يومًا من تاريخ الدارسة التنبؤية.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر حاليًا في «الهضبة الوبائية»، مؤكدة أن مصر لازالت بعيدة عن النزول من تلك الهضبة في الوقت الحالي.

ووصلت الحصانة الاجتماعية وفق الحالات المعلن إصابتها إلى ما يعادل 111757 حالة بحسب الدراسة، وتنبأت أيضًا باستمرار الذروة حتى شهر غسطس، الذي ستكون فيه الإصابات 100 ألف إصابة خلال 2 أغسطس ليبدأ عقب ذلك الانخفاض.

على صعيد الإصابة، فندت الدراسة تضاعف الحالات المصابة اليومية المعلن عنه والمتنبأ به أن يحدث، حيث توقعت أن عدد الحالات المصابة اليومية سيواصل الارتفاع مرات والانخفاض أخرى على مدار الأشهر المقبلة حتى يصل إلى 2000 مصاب في اليوم مع نهاية شهر يوليو وبدايات أغسطس.

وأوضحت الدراسة، أن نفس الحال مع إجمالي الحالات المصابة التي قارنت فيها بين ما هو معلن عنه والمتوقع حدوثه، فتنبأت بأنه مع نهاية يونيو سيصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لـ100 ألف، ومع نهاية أغسطس سيكون هناك 120 ألف إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 13-6-2020

شهود عيان يكشفون تفاصيل «مذبحة الإسماعيلية»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

الصور

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

دراسة: عدد كبير من الأمريكيين يؤيدون إجراءات مكافحة كورونا

استهلاك عصير الفاكهة في السنوات الأولى له فوائد غذائية طويلة المدى

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر