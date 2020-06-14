مدير مستشفى العجمى: أتواصل مع أولادى من وراء القضبان

علقت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي الخاصة بالعزل الطبى لمرضى فيروس كورونا، على الصور المتداولة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لزيارة زوجها وأطفالها لها من وراء قضبان المستشفى.وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة المصرية الأولى: "التقى زوجى وأولادي بشكل يومي من خلف القضبان وأبنائي يقدرون ذلك ويقولون خلصي الحالات اللي عندك وحشتينا ويقدمون لي حافز كبير".وأضافت:"الفرق الطبية قد المسئولية، وأبهرت العالم بدورها الإنسانى"، موجهة رسالتها للمواطنين: "خفوا التجمعات نفسنا نشوف أهالينا".وعن أكثر الحالات المؤثرة التي تعاملت معها في مستشفى العزل، قالت: "الست أم عطيات التي تبلغ من العمر ٨٠ سنة وصارعت مع المرض أكثر من شهر ونصف قبل أن تتماثل للشفاء، ورجل يبلغ من على العمر ٩٠ عام وأنه رقص بعد تعافيه".