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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب لبناني: حكومة بيروت غير قادرة على مواجهة التحديات

السبت 13/يونيو/2020 - 10:35 م
محمد الحجار
محمد الحجار
آية حسني
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اعتبر النائب اللبناني عن كتلة المستقبل الدكتور محمد الحجار، أن حالة الغضب التي تجتاح الشارع اللبناني سببها عدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهة التحديات، قائلا: "الحكومة للأسف كما قدرنا بأنها لن تستطيع تقديم الحلول المطلوبة، وكان ظننا في محله، فحتى اليوم ليس هناك اتفاق بين الحكومة والمصرف المركزي على أرقام موحدة حول الخسائر المالية التي تكبدها المصرف اللبناني".

وأضاف الحجار في تصريح لـ"الدستور": "ليس هناك تعاطٍ جدي مع صندوق النقد الدولي، بالعكس هناك محاولات تأتي من بعض أطراف الحكومة تعارضه"، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية كبيرة وأن هناك انهيارا جديا وقع فيه لبنان.

وأوضح أن الغضب تصاعد خلال اليومين الماضيين، بسبب تعيينات حكومية تبين أنها جاءت على قائمة المحاصصة، مشيرا إلى أن ما حدث أمس من تكسير وحرق لمؤسسات في الوسط التجاري (الدوان تاون) ينم عن حقد دفين لدى البعض على الوسط التجاري.

أردف: "هذا الوسط الذي أعلن بناؤه الشهيد رفيق الحريري وجعله ساحة للتلاقي والحياد بين اللبنانيين، وفي عدة مناسبات هدد من هم ضد منطق الحياد، ومن يرتهون إلى الخارج بحرقه فواضح أن هذا التهديد تحول إلى حقيقة"، موضحًا أنه إذا ظلت الأمور على ما هي عليه فهي تنذر بمخاطر كبيرة جدا، وخطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية التي سيحاول لبنان مواجهتها ومنعها.

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