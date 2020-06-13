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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التضامن: ندرس التأمين على العمالة غير المنتظمة (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 09:31 م
نيفين القباج
نيفين القباج
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهم اجتماعيا في مصر يقترب من 17 مليونا، وهناك ما يقرب من 10 ملايين غير مؤمن عليهم، وسيتم التوسع في هذا الأمر في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن تلك الفئات تستحق اهتمام الدولة، وقد توفر أموالا جيدة لتدعيم صناديق المعاشات، موضحة أن التأمين عليهم يساعد الدولة ويساعد المواطن في آن واحد، موضحة أنه حتى لو تم التأمين على 30% منهم سيكون مفيدا لهم وللدولة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه سيتم عمل هيكل إصلاحي جديد في البنية المعلوماتية وخدمة المواطن والميكنة الخاصة بالتأمينات، لافتة إلى أن تلك المنظومة في عداد التخطيط منذ فترة، وتأمل أن يتم تطبيقها الفترة القادمة، مشيرة إلى أن العاملين غير المؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا ولا بد من تسجيلهم والتأمين عليهم.

وأوضحت أن الدول المتقدمة تعمل على مراجعة القوانين والمساعدة على مرونتها، وتحتاج الوزارة في تسويق القانون بأكثر من طريقة، مشيرة إلى أن بعض القوانين صدرت لكن تطبيقها تأخر بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد هناك أي مانع من إعادة النظر في بعض نصوص القوانين التي قد تتضرر فئة من الناس منها.

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