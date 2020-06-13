زيادة الرحلات الجوية الداخلية إلى شرم والغردقة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن زيادة الرحلات الجوية الداخلية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين خلال الأيام القليلة الماضية من مطار القاهرة الدولي.ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف، تنفيذًا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين شهدا، السبت، مغادرة طائرة أوكرانية خاصة لنقل 149 راكبًا أوكرانيًا كانوا متواجدين بالمدينيتن خلال الفترة الماضية، حيث تم تقديم الخدمات والتسهيلات والتسيرات اللازمة عبر التنسيق مع إدارات الحجر الصحى بالمطارين.وتوقع المصدر زيادة الكثافة الركابية والجوية القادمة من مطار القاهرة الدولى مع بداية عودة تشغيل الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة، مؤكدًا استعدادات المطارين لتلك الرحلات، حيث تتواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت وصالات السفر والوصول والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطارات، فى محاولة من وزارة الطيران المدنى للتصدى لوباء كورونا.