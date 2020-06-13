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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: البلازما لا تناسب جميع المصابين

السبت 13/يونيو/2020 - 06:27 م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن العالم كله يتسابق للوصول لعلاج فيروس كورونا: "لدينا آمال كبيرة في بعض اللقاحات، كما أن العالم كله يبحث توفير اللقاح بصورة عادلة لحماية البشر من هذا كوفيد- 19".

أضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، أن مصر على تواصل دائم مع كل الدول التى تعمل على إنتاج لقاحات للفيروس التاجي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دواء، حتى الآن، للوباء ونجري تجارب سريرية على عدد منه.

وتابع "مش كل مريض متعافى نستطيع أخذ البلازما منه، فالبلازما لا تناسب جميع المصابين بالفيروس، كما أن الصحة تبنت استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس، وهناك توجيهات رئاسية بمساندة جميع الدول الإفريقية لمواجهة الأمراض المنتشرة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ11108 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105".

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